15 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 14 تلميذاً ومعلّمهم حتفهم الخميس جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرق تشاد شبه القاحل، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت السلطات في بيان "ليل 4 إلى 5 سبتمبر، هطلت أمطار غزيرة في إقليم وداي ضرب برق مدرسة بشكل مأسوي، مسفراً عن مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين".

وقال حاكم الإقليم: "إن سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار منزل، ما أدى إلى مقتل "15 شخصاً بينهم 14 طفلاً".

وحذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من تأثير "الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة" في المنطقة، مشيرة إلى أن "تشاد هي البلد الأكثر تضرراً، إذ إن 246883 شخصاً قد تضرروا من الفيضانات في غضون أسابيع قليلة فقط".

كما دعت الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات فورية" وإلى توفير "تمويل كافٍ" لمواجهة "أزمة المناخ".