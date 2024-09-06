كوريا الجنوبية تغلق أكبر منجم فحم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت كوريا الجنوبية اليوم، منجم “جانجسونج” للفحم، أكبر منجم للفحم في البلاد، بعد 88 عامًا من بدء عملية تشغيله، وذلك ضمن جهود التحول نحو مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” اليوم.

ويقع منجم “جانجسونج” في مدينة تايباك على بعد نحو 180 كيلومترًا شرق العاصمة سول، حيث بدأ عملياته في عام 1936، وأنتج نحو 94 مليون طن من الفحم طوال فترة تشغيله.

ويدار المنجم من قبل شركة كوريا للفحم، وهي شركة تعدين مملوكة للدولة، وقد تم اتخاذ قرار إغلاق المنجم العام الماضي. ومع إغلاق منجم “جانجسونج”، سيظل منجم دوجي في مدينة سامتشوك، الذي يبعد نحو 195 كيلومترًا شرق العاصمة، هو المنجم الوحيد المتبقي تحت إدارة شركة كوريا للفحم، مع خطط لإغلاقه أيضًا العام المقبل.

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