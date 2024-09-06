الإعصار ياجي يجتاح جنوب الصين برياح عاتية وأمطار غزيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ياجي جنوب الصين اليوم الجمعة، مما أدى إلى إغلاق مدارس لليوم الثاني، وإلغاء رحلات جوية، والعديد من الشركات والمصانع، مع توجه أقوى إعصار في آسيا هذا العام إلى الهبوط على ساحل إقليم هاينان، حيث يصنّف ياجي كثاني أقوى إعصار مداري في العالم في عام 2024 حتى الآن، إذ جاء مصحوبًا برياح متواصلة بلغت سرعتها القصوى 245 كيلومترًا في الساعة، بالقرب من مركزه. وجاء في الترتيب بعد الإعصار “بريل” الأطلسي المصنّف من الفئة الخامسة والأكثر شدّة في حوض المحيط الهادي هذا العام.

ومن المتوقع أن يصل ياجي إلى اليابسة على الساحل الصيني بين وينتشانغ في هاينان، وليتشو في مقاطعة قوانغدونغ، اعتبارًا من ظهر اليوم. ومن المتوقع أيضًا أن يضرب بعد ذلك فيتنام ولاوس في مطلع الأسبوع.

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