الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة كارثي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت الأمم المتحدة أمس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “يتجاوز الكارثي”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: إن “أكثر من مليون شخص في غزة لم يحصلوا على حصص غذائية في جنوب ووسط غزة عبر الوسائل الإنسانية خلال شهر أغسطس الماضي”.

وأضاف “الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي، ولا نزال لا نملك جميع الظروف اللازمة لدعم الناس على النطاق الذي يحتاجونه فعليًا”، مبينًا، بأنه لا يزال يُحظر على وسائل الإعلام الدولية دخول غزة لتغطية التأثيرات الإنسانية، بعد 11 شهرًا من الحرب.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي “حاصرت المنشآت الطبية فعليًا لأكثر من أسبوع، وفرضت قيودًا صارمة على حركة سيارات الاسعاف والأطقم الطبية”، محذرًا من أن هذا يعمّق الاحتياجات الإنسانية للأشخاص ويزيد من انعدام الأمن ويثير المخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة.

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