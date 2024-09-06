سرقة سيدة في وضح النهار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية في الزلقا

أقدم شابان يستقلان دراجة نارية، في وضح النهار، على نشل سيدة والإعتداء عليها، أمام أحد المحلات التجارية في منطقة الزلقا، حيث تعمدا إنتظار خروجها من سيارتها قبل أن يقدما على نشل حقيبة يدها، الأمر الذي أدى إلى سقوطها على الأرض.

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