الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم بالاجمال مع رياح ناشطة واحتمال أمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما بالاجمال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية، ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية، يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات".

واشارت الى أن "الطقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود حتى نهاية الاسبوع حيث يعود إلى الاستقرار تدريجيا".

وذكرت ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية، وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة".

ولفتت الى أن "الطقس غدا غائم بالاجمال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية، ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة ،مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات".

واضافت أن "طقس الأحد غائم جزئيا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل و في الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. والإثنين غائم جزئيا بالاجمال وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و على الجبال، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".