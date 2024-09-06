منتظرا العقوبة.. نجل الرئيس الأمريكي يعترف بذنبه في قضية كبيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بأنه مذنب فيما يتعلق بقضايا ضريبية اتحادية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية نقلا عن صحفيين حضروا الجلسة في قاعة المحكمة.

ويأتي اعتراف هانتر في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه محاكمته باختيار هيئة محلفين في لوس أنجلوس.

ومن المقرر تحديد موعد الحكم في ديسمبر، بحسب ما أفادت قناتا "سي إن إن" و "إن بي سي".

وقال ممثلو الإدعاء إن هانتر بايدن لم يسدد الضرائب الاتحادية كما يجب على مدار عدة سنوات، زاعمين أن بايدن أنفق أمواله على شراء سيارات فاخرة، وفنادق باهظة، وعاملين في مجال الجنس، بدلا من دفع الضرائب عند استحقاقها.

وفي البداية، قال هانتر بايدن (54 عاما) إنه يعتزم تقديم التماس ألفورد، والذي بموجبه يعترف بالتهم مع الحفاظ على براءته، ولكنه قرر لاحقا الاعتراف بالذنب بعد اعتراض المدعين.

وتصدر هانتر بايدن عناوين الصحف لسنوات، حيث أنه بالإضافة إلى إدمانه الكحول والمخدرات، فقد كان متورطا أيضا في صفقات تجارية مشبوهة ونزاعات قانونية مع راقصة سابقة حول نفقة طفل غير شرعي.

ووجدت هيئة محلفين في يونيو الماضي هانتر بايدن مذنبا بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة واستخدام المخدرات.

كما كرر الرئيس الأمريكي مرارا أنه لن يصدر عفوا عن نجله في حال الإدانة.