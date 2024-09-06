بلدية جنين: بدأنا التحرك لاعادة الإعمار وسنحتاج إلى مساعدات خارجية

أعلن رئيس بلدية مدينة جنين في الضفة الغربية، انه "بدأنا التحرك لإعمار جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة والمخيم".

أضاف في بيان اليوم ، ان "الاحتلال عودنا أن يعود لاقتحام المخيمات بعد كل انسحاب، وقد قطع خطوط الماء والكهرباء عن جنين".

وأوضح أن "الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم".

وفي وقت سابق، افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش انسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية شنها منذ عملية السور الواقي".

وفجر الاربعاء 28 آب الماضي، اعلن الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.