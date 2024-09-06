مستوطنون يحرقون مركبة ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية أبو فلاح بالضفة الغربية

افادت قناة "الجزيرة" بأن مستوطنين أقدموا على احراق مركبة وكتابة شعارات عنصرية في هجوم على قرية أبو فلاح بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش انسحب من جنين ومخيمها بعد أطول عملية عسكرية شنها منذ عملية السور الواقي".

وفجر الاربعاء 28 آب الماضي، اعلن الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.