نجم هوليوود كيفن كوستنر يكرّم عمر حرفوش بجائزة السلام العالمي في مهرجان فينيسيا السينمائي

كرم نجم هوليوود كيفن كوستنر المؤلف الموسيقي العالمي عمر حرفوش، بجائزة السلام العالمي في مهرجان فينيسيا السينمائي، خلال إحتفال ضخم ضم شخصيات عالمية منهم الممثلة الأميركية سوزان ساروندون.

والجائزة التقديرية للسلام، التي تسلمها حرفوش، تعطي فكرة عن عظمة "الكونسير" الكبير الذي يحضر له حرفوش، في 18 أيلول الحالي، في واحد من أعظم مسارح باريس الموسيقية، والذي سيحضره أكثر من ألف شخص، منهم أكثر من 300 شخصية، بين سياسيين وسفراء ورجال دين ومشاهير السينما والتلفزيون والغناء، منهم جولييت بينوش وو ليتيسيا كاستا، باتريسيا كاس، الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.

وبعد باريس، سيعزف حرفوش مؤلفته الشهيرة "كونشرتو السلام" على البيانو، برفقة اوركسترا "بيزييه ميديتيرانيه" المؤلفة من 66 عازفاً وثلاثين مغني أوبرا، بقيادة ماتيو بونان وتوزيع صديق طفولة حرفوش المايسترو هتاف خوري، في الأمم المتحدة بجنيف في يوم السلام العالمي، ومن ثم في الفاتيكان والبرلمان الإيطالي وأوروبا، ولاحقاً في شانغهاي بالصين ودول عديدة.