شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جديدة.. طريق للمواطن نحو تنمية ذاتية وثقافية بمختلف مراحله العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، والتي من المقرر أن تبدأ في السابع من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية.

وتهدف بداية جديدة لبناء الإنسان إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية، كما أنها تهدف لدعم المواطن في مختلف مراحله العمرية بدءًا من عمر يوم وصولا كبار السن، من خلال تقديم خدمات متنوعة هدفها في المقام الأول تقديم الدعم الصحي والنفسي والتعليمي، ودعم الشباب وتأهيله للوصول إلى مناصب قيادية، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.

ومن أهم أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تطوير وتأهيل الكوادر من جميع الأعمار والمجالات يحقق تناغم في مجال العمل، خاصة أن البطالة تظل أكبر تحدى امام الدولة المصرية، في ظل الأزمات المتلاحقة، لكن برغم ذلك يظل محور بناء الإنسان أهم المحاور التي يرتكز عليها برنامج الحكومة.