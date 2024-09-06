سحب منخفضة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 11 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد خلال تلك الفترة طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلا.

وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء، إضافة إلى نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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