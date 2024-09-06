روسيا تنفي مزاعم بوجود مشاكل اقتصادية لإجبار روسيا لقبول السلام مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا وأوكرانيا.. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع قناة RBC إن التكهنات حول خطط الصين المزعومة لإجبار روسيا على إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا من خلال وضع عقبات أمام التعاملات الاقتصادية وطرق الدفع غير صحيحة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال لافروف عندما سئل عما إذا كان يشتبه في أن الصعوبات في المدفوعات بين روسيا والصين قد تكون نتيجة لمثل هذه الخطط، أجاب: "بالتأكيد لا"، مضيفًا:"هذا ما قاله أولئك الذين يريدون من روسيا قبول صيغة زيلينسكي التي تشبه الإنذار النهائي، وهذا ليس بالأمر الخطير".

وأكد لافروف أنه ينبغي أن تكون هناك رؤية واضحة للصورة العالمية هنا، حيث أن الاقتصاد الصيني لديه علاقات قوية مع الاقتصاد الأمريكي.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "الجميع يبحث الآن عن فرص جديدة، لكن الاقتصاد الكبير لجمهورية الصين الشعبية التي لديها تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام تعتمد عليها أكثر مما كانت تعتمد عليه بلادنا. ولا شك أن الصين ستقلل من هذا الاعتماد مع تبنيها تدريجياً للتعاون مع شركائها الذي سيكون خالياً من أي إملاءات".

وفي وقت سابق، قال السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هان هوي لوكالة تاس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي إن موسكو وبكين يمكنهما حل القضايا الحالية المتعلقة بالمعاملات المصرفية بنجاح.

دبلوماسي روسي يكشف نوايا تركيا الجادة للانضمام إلى مجموعة البريكس

وفي سياق أخر نقلت "تاس" تصريح وزير الخارجية الروسي حول انضمام تركيا لمجموعة البريكس، وقال إنه يرى توجها جديا وراء تطلعات الحكومة التركية للانضمام إلى البريكس.

وقال لافروف خلال لقائه الإعلامي عندما طلب منه التعليق على خطط تركيا للانضمام إلى المجموعة: "أفترض أنه عندما تقول حكومة ما إنها تتخذ خطوة محددة، فهذا مدعوم بنوايا جدية".

وأضاف الوزير الروسي أنه لا توجد قواعد في مجموعة البريكس تحظر على أعضاء بعض المنظمات إقامة علاقات مع المجموعة، مشيرًا إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي ووضعها كمرشحة للاتحاد الأوروبي الذي كان قائما منذ فترة طويلة.

وأكد أن "الأمر الرئيسي بالنسبة للدول الأعضاء الكاملة والبلدان التي تطور أشكالا مختلفة من التعاون مع مجموعة البريكس هو تقاسم القيم المشتركة التي تختلف عن تلك التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".

واختتم وزير الخارجية الروسي كلمته قائلا: "إن جميع أعضاء مجموعة البريكس على استعداد للامتثال لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل ومترابط، وليس على أساس اختياري أو عشوائي".