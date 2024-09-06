ياباني يعترف بقيامه بأفعال أضرت أمن بيلاروسيا..التقط اكثر من9 آلاف صورة للحدود

ياسر رشاد - القاهرة - لشن هجوما صاروخيا

الجمعة 06/سبتمبر/2024 - 05:11 ص 9/6/2024 5:11:41 AM

بعد أن اعتقلت قوات أمن الدولة في بيلاروسيا المواطن الياباني ماساتوشي ناكانيشي للاشتباه في أنشطته كعميل، قام بالاعتراف بأفعاله غير القانونية.

واعترف ناكانيشي بأن أنشطته المخالفة أضرت بأمن الدولة في بيلاروسيا، وذلك خلال الاستجواب الذي بثته قناة بيلاروسيا -1 التلفزيونية.

وقال المعتقل الياباني:"أفترض أن أفعالي أضرت بأمن الدولة في بيلاروسيا، لقد التقطت صورا على مقربة من الحدود الأوكرانية تظهر جسور وخطوط سكك حديدية، ويمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة أو أوكرانيا لشن هجوم محتمل".. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية"تاس".

وتابع:" تلك الصور أعتقد أنها يمكن أن تساعد على شن هجوما صاروخيا على أراضي بيلاروسيا، مؤكداً أن بلاده لديها علاقات وثيقة للغاية مع الولايات المتحدة".

فيما ذكرت قناة "بيلاروسيا-1" التلفزيونية أن الرجل التقط خلال السنوات الست التي قضاها في بيلاروسيا أكثر من 9 آلاف صورة في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، تظهر البنية التحتية العسكرية والجسور والطرق.

وقال المعتقل الياباني في بيلاروسيا:"لقد خططت لتسليم الصور إلى أجهزة الاستخبارات اليابانية، فسافرت إلى الحدود مع أوكرانيا والتقطت الكثير من الصور".

ومن جانبه قال رئيس مكتب التحقيق في لجنة أمن الدولة البيلاروسية (كي جي بي) كونستانتين بيتشيك لقناة بيلاروسيا 1 التلفزيونية إن المواطن الياباني ماساتوشي ناكانيشي اعتقل في بيلاروسيا للاشتباه في أنشطته كعميل، وتم توجيه اتهام له بارتكاب جريمة بموجب المادة 358-1 (نشاط العميل) من القانون الجنائي لجمهورية بيلاروسيا".

وأضاف بيتشيك أن "المتهم محتجز في منشأة ما قبل المحاكمة التابعة لجهاز المخابرات الروسي (كي جي بي)، ويتعاون بشكل نشط مع المحققين ويقدم لهم رواية مفصلة عن تصرفاته غير القانونية".

معتقل ياباني حاول تجنيد مواطنين بيلاروسيين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة

وبحسب بيشيك، فإن المعتقل جمع معلومات استخباراتية ذات طابع عسكري ونقلها إلى جهاز خاص ياباني، وذلك أثناء وجوده على أراضي بيلاروسيا، وكانت المعلومات تتعلق بالبنية التحتية العسكرية لبيلاروسيا، وحركة القوات، والوضع الحالي في الاتجاه الجنوبي.

كما حاول المواطن الياباني "تجنيد مواطنين بيلاروسيين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة.

المعتقل الياباني يجتمع مع عملاء جهاز خاص أجنبي يعملون في بيلاروسيا

وصادر الضباط أجهزة تحتوي على مراسلات المشتبه به مع أمنائه، تحتوي على تقارير عن المهام المنجزة والتكاليف المالية المرتبطة بها.

كما أثبت التحقيق أن المواطن الياباني كان يجتمع بشكل متكرر مع عملاء جهاز خاص أجنبي، يعملون على أراضي جمهورية بيلاروسيا تحت غطاء دبلوماسي.

واعترف المواطن الياباني بفعلته، وقال:"لم يكن هذا التصرف صحيحا، لقد فعلت شيئا سيئا وأنا نادم على فعلتي لأنها يمكن أن تشن هجوما صاروخيا على أراضي بيلاروسيا".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن ناكانيشي وصل إلى بيلاروسيا في عام 2018، ودخل في زواج وهمي مع مواطنة بيلاروسية ثم طلقها فيما بعد، وعمل مدرسًا للغة اليابانية في جامعة فرانشيسك سكورينا جوميل الحكومية.