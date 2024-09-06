الاحتلال الإسرائيلي يُهجّر عائلات فلسطينية من الأغوار الشمالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية على الرحيل عن منازلها اليوم، في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال برفقة المستوطنين أجبرت عائلات فلسطينية تحت تهديد السلاح والاعتداءات المتكررة عليهم على الرحيل عن مساكنهم في منطقة الفاو بالأغوار الشمالية، وذلك ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في المنطقة، التي زادت فيها وتيرة الاستيطان والتهويد بشكل لافت خلال العام الجاري.

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