شكرا لقرائتكم خبر عن عائد الاستثمار والتبرعات.. موارد لتحقيق أهداف التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

نص القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.

و نصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي :

1- اشتراكات أعضائه علي النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.



ويستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإنشائه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.



