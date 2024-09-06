مرفت مرسي تناشد عمومية التشكيليين كثافة الحضور بانتخابات الإعادة على مقعد النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ناشدت المهندسة مرفت مرسي، المرشحة لمقعد نقيب الفنانين التشكيليين في انتخابات الإعادة أمام الفنان طارق الكومي، والمزمع عقدها يوم 13 سبتمبر الجاري، جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بضرورة الحضور وإتمام العملية الانتخابية بشكل ديموقراطي دون النظر لمن سيذهب التصويت، وذلك لتظهر الانتخابات بصورة مشرفة تعبر عن رقي فناني مصر.

وأضافت "مرسي"، لمصراوي، أن لها تاريخ كبير في العمل النقابي كعضو مجلس إدارة سابق ومشرفة على لجنة الإسكان حققت إنجازات عديدة أبرزها جلب وحدات سكنية لأعضاء النقابة والعمل على حل الكثير من المشكلات، أهمها الإسهام في تغيير القانون لصالح النقابة.

وعن أهدافها حال نجاحها أشارت مرسي إلى أن أبرزها يتمثل في تنمية موارد النقابة بشكل علمي بعيداً عن شبكات المصالح الشخصية التي يحاول البعض خنق النقابة بها.

وأضافت: إذا زادت الموارد أستطيع مثلا رفع معاش الفنان التشكيلي لـ 2000 جنيه على الأقل حفاظا لكرامة الفنان فمبلغ المعاش الحالي مخز بما تحمله الكلمة من معان، ويبلغ نحو 75 جنيه، وهو أمر لا يليق بتشكيليين مصر على الإطلاق، ونستطيع بعد زيادة الموارد اتخاذ الكثير من القرارات كتطوير منظومة العلاج الصحي ودعم صندوق الإعانات والكفالة الاجتماعية وغيرها من سبل التنمية لصالح الأعضاء كرسالة أصيلة للنقابة في مساندة الدولة المصرية المرهقة بالأعباء.

واختتمت مرفت مرسي تصريحاتها بأنها حال توفيقها من عدمه ستظل تدعم نقابتها للنهاية لأنها أكثر دراية بأجاعها، مؤكدة أن نجاح سبع مرشحين من قائمتها في مجلس الإدارة مؤشر رائع لاستكمال طريق الإصلاح.