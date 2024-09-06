بلينكن: تم التوافق على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن لا تزال هناك قضايا حرجة

اعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن انه "تم التوافق على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن لا تزال هناك قضايا حرجة"، لافتا الى أن "هناك أمور لا زالت عالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق الاسرى".

واكد اننا "منخرطون في محادثات نشطة مع شركائنا في قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "،، موضحا أن "واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة".

في سياق منفصل، لفت الى انه "لا يزال يأمل في إبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن في كانون الثاني". وأضاف "أعتقد أنه إذا تمكنّا من التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيمكننا المضيّ قدماً على مسار التطبيع".