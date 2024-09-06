شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا أولوية للتحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر



استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم الأمن الغذائي، تحرص السفيرة نبيلة مكرم - رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على مواصلة لقاءاتها مع الجهات المختلفة من أجل توفير السلع الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتمثلت آخر اللقاءات في الاجتماع مع الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، لاستحداث آليات جديدة تستهدف الاستفادة من قدرات الوزارة والتحالف في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وبحث اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم الاتفاق على بعض اوجه التعاون ومنها مشاركة التحالف في معرض أهلاً مدارس الرئيسي، إضافة إلى تخصيص موقع للتحالف الوطني داخل كل المعارض السلعية الدائمة بكل المحافظات، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الدعم السلعي والغذائي وتوفير الوزارة والشركات التابعة للسلع الأساسية واللحوم والمجمدات لصالح التحالف، إضافة إلى شراء الكوبونات المطروحة من قبل الوزارة وتوزيعها على المستحقين.

كما تم بحث التعاون في مجال التكامل في قواعد البيانات من أجل تقديم التحالف الوطني دعم إضافي اكثر للمواطن، وخلال اللقاء تم التطرق لمناقشة تخصيص أماكن لصالح التحالف بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية.

وعلى الجانب الآخر، تضمنت إنجازات التحالف الوطني، من خلال حملة إيد واحدة، تنفيذ معارض ملابس لعدد 30,704 مستفيد، توزيع كراتين غذائية لعدد 52,313 أسرة مستفيدة، ووجبات ساخنة لعدد 157,557مستفيد كما تم لحوم طازجة لعدد 19,201أسرة مستفيدة، مع توزيع إعانات شهرية لعدد 3,817 مستفيد، وتجهيز عرائس للزفاف لعدد 500 عروسة بواقع 7 أجهزة لكل عروسة ، وتوزيع شنط مدرسية لعدد 5085 مستفيد.