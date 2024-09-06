شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جهود حملة إيد واحدة فى القطاع الطبى.. أكثر من 179 ألف مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنجازات من خلال حملة "إيد واحدة" خلال شهر واحد منذ تدشينها، والتي تعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وتهدف تلك الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

وتتمثل أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجا وتوفير لهم سبل العيش الكريم، تحسين مستوى المعيشة بتقديم الدعم المادي والعيني اللازم لتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وتقديم الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية والوقائية للأسر المستفيدة، بجانب رفع الوعي المجتمعي بتنظيم برامج توعية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية.

وترتكز حملة "إيد واحدة" على أنها تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلى، إذ تسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

وتتمثل أبرز الخدمات المقدمة في القطاع الطبي من بداية الحملة في 27 يوليو حتى يوم 30 أغسطس :

-تم عمل قوافل طبية لعدد 197,63 مستفيد.

تم توزيع نظارات طبية لعدد 7,096 مستفيد.

-تم عمل قوافل بيطرية لعدد 37,090 مستفيد.

-تم عمل عمليات جراحية ( رمد - عيون - الحمية - لوز لعدد 92 مستفيد).

-تم توزيع وتصليح كراسي متحركة لعدد 21 مستفيد.