التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي في أسيوط (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أحيا الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، الليلة الختامية لمولد العارف بالله جلال الدين السيوطي، الملقب بـ"بحر العلوم"، في منطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط، وسط توافد الآلاف من المريدين والمحبين.

أقيم مسرح خاص للتهامي في ساحة ميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط، بالقرب من مسجد السيوطي، واستمرت الاحتفالية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

التف الآلاف حول الشيخ محمود التهامي، حيث أقيمت حلقة ذكر واعتلى التهامي خشبة المسرح، منشداً عدداً من قصائد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ألهب التهامي حماس المواطنين الذين تفاعلوا مع الإنشاد الديني، وظلوا يتمايلون بأجسادهم مع الموسيقى وكلمات الذكر.

وجه الشيخ محمود التهامي التحية لمحافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبوالنصر، ولرجال وزارة الداخلية بمديرية أمن أسيوط الذين قاموا بتأمين الاحتفال.

وُلد العارف بالله الشيخ جلال الدين السيوطي في غرة شهر رجب من سنة 849 هـ، الموافق سبتمبر 1445م، في القاهرة. اتجه السيوطي إلى حفظ القرآن وأتم حفظه وهو دون الثامنة، إذ كان والده أحد العلماء الصالحين أصحاب المكانة العلمية الرفيعة، مما جعل بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يده.

تميز الشيخ جلال الدين السيوطي بقدرته على حفظ الكتب في سن مبكرة، ومنها كتب منهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك والعمدة. اتسعت مداركه وزادت معارفه حتى سطر المئات من الكتب، بلغت 600 مصنف في الفقه والحديث والتفسير والبلاغة والنحو والأدب والتاريخ.

