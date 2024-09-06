مئات المريدين يحتفلون بمولد بحر العلوم جلال الدين السيوطي في أسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

احتفل المئات من أتباع الطرق الصوفية مساء اليوم الخميس بالليلة الختامية لمولد العارف بالله جلال الدين الاسيوطي أمام مسجده في منطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط. وقد تميز الاحتفال بأجواء روحانية، حيث تعالت الابتهالات والأناشيد بين المريدين والمحبين.

يُقام هذا الاحتفال مرتين سنويًا، الأولى في شهر فبراير بمناسبة ذكرى ميلاد الشيخ السيوطي، والثانية في بداية شهر سبتمبر إحياءً لذكرى وفاته. وُلد الشيخ جلال الدين السيوطي، الملقب ببحر العلوم، في غرة شهر رجب سنة 849 هـ، الموافق سبتمبر 1445م في القاهرة. وقد حفظ القرآن الكريم وهو دون الثامنة من عمره، بفضل والده العالم البارز.

اشتهر السيوطي بقدرته على حفظ الكتب في سن مبكرة، حيث حفظ منهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك والعمدة. وأسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بأكثر من 600 مؤلف في مجالات الفقه والحديث والتفسير والبلاغة والنحو والأدب والتاريخ.