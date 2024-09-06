بالصور- تعليم أسيوط يعلن أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، أسماء المعلمين المقبولين في المرحلة الثانية من مسابقة الـ30 ألف معلم. جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكادر التعليمي في المحافظة.

وفي سياق متصل، عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية والمراحل ورؤساء الأقسام والتوجيهات، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد دسوقي خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والقرارات الوزارية التي تم عرضها خلال الاجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وشدد على أهمية الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي تضمن انضباط العملية التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية ذات جودة متميزة للطلاب.

كما أشار إلى ضرورة إعداد خطة متابعة للتأكد من انتظام العمل، وتجهيز قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر. وأكد على الالتزام بالزي المدرسي الموحد لتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، وأهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب والمحاسبة عليها.

وفيما يتعلق بمجموعات التقوية، شدد دسوقي على دراسة القرار الخاص بها ووضع آليات تضمن تطبيقها بشكل فعال داخل المدارس. وأكد على ضرورة الاستغلال الأمثل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا، لضمان استفادة الطلاب من هذه الإمكانيات المتاحة.