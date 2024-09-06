ترامب محذرا اليهود: فوز كامالا هاريس يعني نهاية إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن فوز كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية، يعني حتما نهاية إسرائيل.

وخاطب ترامب تجمعًا للجمهوريين اليهود الخميس، مؤكدًا أنه في حال فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، فإن وجود إسرائيل سيكون مهددًا.

وقال ترامب: "سأعمل معكم لضمان أن تبقى إسرائيل معنا لآلاف السنين، لكن إذا فازو الديمقراطيون، فإن إسرائيل ستختفي يمكنكم نسيان إسرائيل، هذا ما سيحدث".

وأكد ترامب، أن التصويت له هو السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة اليهودية من الدمار المؤكد، محذرًا من "وضع خطير جدًا" إذا لم يصوتوا له حسب قوله، وتعهد بمساعدة إسرائيل لتصبح "عظيمة مرة أخرى".

وأعاد ترامب تكرار عادة انتقاده لخلط اليهود الأمريكيين بالإسرائيليين، حيث قال للحشد: "ما تمرون به الآن مروع، مع كل الموت والدمار وهدم الحضارة".

كما ادعى ترامب أنه لو بقي رئيسًا، كانت كل الدول تقريبًا ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم. مؤكدا على أن اليهود كانوا يشعرون بالأمان في الأماكن العامة خلال فترة رئاسته، متجاهلًا التقارير التي تحدثت عن ارتفاع حوادث المتعلقة بمعاداة السامية خلال تلك الفترة.