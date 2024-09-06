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تفكيك شبكة إرهابية في كردستان العراق

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ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) 

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها في إقليم كردستان بشمال البلاد. 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، إنه «بعملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على كافة أفرادها».
وأوضحت أن «مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثلاثة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات إرهابية ضمن محافظات كركوك، صلاح الدين وديالى».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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