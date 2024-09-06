جريح في تدهور دراجة نارية في صيدا

أصيب الشاب ل.ح. من مواليد عام 2006 بجروح ورضوض في جسده أثناء قيادته دراجته النارية وذلك بالقرب من تقاطع إيليا في صيدا مفرق خط السكة. وعلى الفور حضر فريق إسعاف الإنقاذ الشعبي، وجرى إسعافه ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.

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