"وفا": آليات إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن "عددا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة \شرق نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص، وانتشار في عدة حارات وتدمير لممتلكات المواطنين، خاصة في شارع السوق وسط المخيم".
كذلك أفادت قناة الجزيرة" بأن "اشتباكات عنيفة في حارة الجماسين بمخيم بلاطة شرقي نابلس، واشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال ودوي انفجارات في شارع السوق وسط نابلس شمالي الضفة الغربية".
وأعلنت القناةن عن "إصابة فتاة بالرصاص الحي إثر اشتباكات فلسطينيين وقوات الاحتلال بحوسان في بيت لحم جنوبي الضفة".
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