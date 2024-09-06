لافروف: من الصعب تصديق تصريح ماكرون بأن قرار اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" ليس سياسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من الصعب تصديق تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ادعى سابقا أن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف "ليس سياسيا".
واوضح لافروف لقناة "ري بي كا" التلفزيونية الروسية، "إنهم يحاولون الإقناع، وقد تحدث ماكرون علنا، أنه لا توجد سياسة هنا، وهذا أمر يصعب تصديقه. لقد تم اتباع خط الاستيلاء على أي موارد معلومات أكثر أو أقل شعبية وأهمية منذ فترة طويلة".
وصرح ماكرون في وقت سابق بأنه "تم اعتقال مدير "تلغرام" في فرنسا في إطار تحقيق مستمر. وهذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. والأمر متروك للقضاة ليتخذوا القرار في هذه القضية".
وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أب الماضي، ولاحقا تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
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