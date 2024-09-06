زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو العالم للاعتراف بغونزاليس أوروتيا كرئيس منتخب

أكدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أن على العالم الاعتراف بالمرشّح إدموندو غونزاليس أوروتيا على أنه الرئيس المنتخب للبلاد.

وذكرت ماتشادو عبر الإنترنت، "العالم يعرف بأن إدموندو غونزاليس هو الرئيس المنتخب وبأن مادورو هُزم بغالبية ساحقة". وأضافت "في مرحلة ما، كان هناك ضغط على النظام لنشر النتائج، كما ينص القانون في فنزويلا. لكنهم لن يقوموا بذلك لأن النتائج ستثبت بأننا فزنا".

وتابعت "أعتقد أن الوضع بالتأكيد وصل إلى مرحلة سنحتاج فيها للمضي قدما.. وهذه هي اللحظة التي يتعيّن فيها الاعتراف بغونزاليس كرئيس منتخب لفنزويلا".

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة بلدان في أميركا اللاتينية الاعتراف بإعلان مادورو انتصاره من دون الاطلاع على محاضر نتائج التصويت المفصّلة.

وأعلنت هيئة الانتخابات الفنزويلية أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل كاملة للنتائج، مشيرة إلى هجوم إلكتروني استهدف أنظمتها. من جانبهم، يشير مراقبون إلى عدم وجود أدلة على أي قرصنة خلال الانتخابات.