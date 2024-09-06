البنتاغون: ناقلة النفط "سونيون" ما زالت تحترق في البحر الأحمر ولم تنجح أي محاولة لاستعادتها

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "ناقلة النفط سونيون ما زالت تحترق في البحر الأحمر ولم تنجح أي محاولة لاستعادتها".

وكانت قد قالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس)، الاثنين، إن "عملية إنقاذ ناقلة النفط سونيون على وشك البدء بعد تعرضها لهجوم في الآونة الأخيرة من جانب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران".

وأضافت "أسبيدس"، في بيان، أن "عدة حرائق ما زالت مشتعلة على متن الناقلة المسجلة في اليونان والمحملة بنحو مليون برميل من النفط الخام"، مشيرة إلى أنه "لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي".

وذكرت أنه "من المرجح أن تكون عملية الإنقاذ معقدة، ويُحتمل في حالة حدوث تسرب نفطي أن تكون من بين أكبر عمليات إنقاذ السفن في التاريخ، إذ يمكن أن يتسبب ذلك في كارثة بيئية في منطقة يعد الوصول إليها أمراً خطيراً".

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن "زوارق القطر جاهزة للعمل، لكن الأمر يتطلب فحصاً ميدانياً قبل اتخاذ قرار بشأن نقل الشحنة إلى سفينة أخرى أو نقل السفينة كلها إلى ميناء آمن أولاً".