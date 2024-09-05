أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى البقاع الشمالي فوق شعت رسم الحدث ويونين". كذلك أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار مستهدفا عيتا الشعب وبليدا",

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارتان على عيتا الشعب وبليدا وتحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى البقاع الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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