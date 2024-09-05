دفن 9 جثث لسودانين مجهولي الهوية في مقابر الصدقة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تم اليوم الخميس دفن 9 جثث لأشخاص مجهولي الهوية بمقابر الصدقة في أسوان، بعد أن أُقيمت صلاة الجنازة عليهم بساحة مسجد أبو شوك أمام مقابر أسوان.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن جميع الإجراءات اللازمة من قِبَل الطب الوقائي، بدءًا من تجهيز الموتى وحتى إتمام عملية الدفن، تمت تحت إشراف الدكتور محمد سعيد.

وأضاف أبو المجد أن المتوفين جميعهم من الأشقاء السودانيين، الذين لقوا حتفهم في حوادث متفرقة خلال الأشهر الماضية، ولم تكن بحوزتهم أوراق ثبوتية، كما لم يتعرف عليهم أحد، وتم إيداعهم في مشرحة أسوان العمومية، واليوم صدر قرار النيابة بالتصريح بدفنهم.

وأشار أبو المجد إلى أنه جرى تجهيزهم للدفن بمعرفة القنصلية السودانية، وحضر ممثل عن القنصلية حتى انتهاء مراسم الدفن، التي تمت بحضور مسؤولي الصحة والأمن وبعض رجال الدين.