وزير العمل يبحث مع سفير الأردن تصويب أوضاع العمالة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

وأكد "جبران"، في بداية اللقاء، على عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بسوق العمل.

وأكد السفير أمجد العضايلة، على أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل.

وبحث الجانبان، كافة آليات التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة استكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، بشكل عام، لتكون قانونية ومشروعة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن.

وأشار وزير العمل، إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

كما أشار "الوزير"، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي في ظل بيئة عمل لائقة، ومواجهة أي عقبات قد تواجهه.

من جانبه، أثنى السفير الأردني، على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة، مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا:" إن تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات، يُعتبر معجزة بكل المقاييس".

وأشار السفير الأردني، إلى دور العمالة المصرية في الأردن، وأن المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومًة وشعبًا تعتز بوجود العمال المصريين على أراضيها كونهم أبناء دولة شقيقة ،ويتصفون بالإخلاص في العمل.