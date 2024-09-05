الري تكشف تفاصيل مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات التحول إلى منظومة الري الحديث.

وأضاف المهندس محمد غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك توجه من الوزارة بضرورة ترشيد استخدامات الموارد المائية، مشددا على ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على التحول إلى الري الحديث وتوعيتهم من خلال أجهزة الوزارة المختلفة بأهمية هذا التحول وعرض المكاسب المادية التي تعود عليهم.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، منظومة الري الحديث تساهم في زيادة الإنتاج وترشد المياه وتقليل تكاليف الزراعة من الأسمدة، موضحا أنه يتم تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة وهو ما يحظى بقبول العديد من المزارعين لتوفير الطاقة، مؤكدا على أهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة.