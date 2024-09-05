شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: رسائل مباشرة لزيارة الرئيس السيسى لتركيا أبرزها عمق العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتركيا، والمشاركة في ترأس المجلس الاستراتيجي بين مصر وتركيا وبحث الاتفاقيات بين البلدين، تاريخية خاصة وأنها تحظى باهتمام دولي وإعلامي كبير، وهو ما يعكس دور المحوري للدولة المصرية في المنطقة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزيارة تُعد هى الزيارة الأولى له منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم مصر، ومن ثم فهى تمثل التقارب الشديد الذى شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن التقارب بين دولتين كبيرتين قويتين بحجم مصر وتركيا يحقق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة في المنطقة بالكامل.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا يصب فى صالح اقتصاد الدولتين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من تدفقات الاستثمارات التركية لمصر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يبلغ تقريبا 10 مليارات دولار في الوقت الراهن، ومع التقارب الكبير بين البلدين من المتوقع زيادة حجم التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار.

وأضاف القطامى، أن الزيارة تطرقت لمناقشة العديد من القضايا الدولية والإقليمية والعربية المطروحة على الساحة فى إطار حرص البلدين على وقف التصعيد فى المنطقة وخطورة ذلك على كل الأطراف، ولهذا تعد الزيارة ناجحة وتاريخية على كافة الأصعدة.