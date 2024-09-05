شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يرفض محاولات نتنياهو بتجاوز الخطوط الحمراء فى حق مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب حماة الوطن، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى بكل السبل لتقويض مفاوضات التهدئة وإطالة أمد الحرب في قطاع غزة، بعد فشله في تحقيق أي نجاح عسكري منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف في بيان له إدعاءات نتنياهو بتهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة عبر الأنفاق شماعة جديدة بدون أي دلائل، ومحاولة للسعي نحو السيطرة على محور فيلادلفيا، وكذلك معبر رفح، وهو أمر مرفوض من الجانب المصري.

وأكد الحزب، أن مصر لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء، أو التأثير على أمنها القومي، وتحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأعلن حماة الوطن، أنه يتمسك بالمفاوضات من أجل إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.