شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يؤكد الإرادة القوية لحل الملف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد السيد الشاذليالخميس، 05 سبتمبر 2024 04:36 م
تثمن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين قرار إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا ، في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني ، والذي يؤكد علي الإرادة السياسية القوية في حل ملف الحبس الاحتياطي .
وإذ تتوجه التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه وحرصه علي مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم علي أهمية الحوار ، ومتابعته المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، والاستماع لكافة القوي السياسية والوطنية .
كما تتوجه التنسيقية بالشكر للمستشار محمد شوقي النائب العام ، علي مابذله من جهد في تسهيل اجراءات الافراج ل 151 ، وتيسير خروجهم .
كما تؤكد التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل اشكالية الحبس الاحتياطي بشكل جذري،من اجل تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وباعتبارها أحد أهم معايير حقوق الإنسان.
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