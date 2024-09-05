ريهام سعيد تحذف صورها.. وتوجه رسالة لطبيب التجميل: "دمرت حياتي ومستقبلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذفت الإعلامية ريهام سعيد جميع صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشكل مُفاجئ.

وكتبت "سعيد" رسالة للطبيب التجميل الذي كانت تخضع للعلاج لديه:"أنت دمرت حياتي ده ولا عشان ميديا ولا قضايا أنت لازم تعيش وأنت فاهم إنكً دمرت حياتي ومستقبلي أنا مسحت الصور القديمة لأني مش قادره أشوفها وأشوف أد أيه أنت دمرتني وأد أيه أنا كنت جميله، ولا قادره أشوف صوري الجديده لأني مشوهه ومش أنا".

وأضافت: "قريت تقرير الطب الشرعي؟ قريت أن في خطأ طبي؟ قريت اني مشوهه ؟؟؟؟.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا ينتقم منك يارب وأي حد بينصرك عليه، أنا ولا حسه اني ست ولا حسه اني عايزه أعمل حاجه أنا انتهيت وانت السبب، قالوا لي ماتمسحينش كل الصور وكل حاجه عشان هاتخسري متابعين طب أعمل أيه وشي ضاع هايتابعوا واحده مشوهه ؟؟؟ ليه».

وأضافت: "أنا كدة كدة خسرت هويتي بعد ما ضيعت عينيه مفيش أغلي من كده هاخسر، ماعداش يوم من غير ما أبكي من الحزن على إلى انت عملته فيه ذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ }:صدق الله العظيم".

وتابعت: "بقالي ٨ شهور يجري في القضايا ولسه ماوصلتش لحاجه بس أوعدك الحق راجع وأكيد في يوم هاتحس أنت عملت فيه أيه أنا بستغيث باي دكتور شريف يقدر يحسن وشي مش للدعايه ولا المتاجره بيه، يا رب يارب يرزقني بدكتور يحييني بعد ما الدكتور ده موتني".. أرجو أن التعليقات المجرحة على شكلي تقف لأن مفيش فأيدي حاجه أعملها».