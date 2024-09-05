محافظ القليوبية يتفقد عددًا من مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات في مختلف القطاعات بمدينة شبين القناطر، يرافقه الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندس خالد سعد من مكتب استشاري دار الهندسة، ومندوبو جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية طحانوب وقرية كفر شبين، الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه 92%، والذي سيقدم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم، ويضم مركزًا للتدريب، ومركزًا لتنظيم الأسرة، ومعرضًا. وتم الانتهاء من هذه المرافق بالكامل، وجارٍ حاليًا أعمال الفرش وتوريد الأثاث اللازم للمركز.

كما وجه المحافظ بوضع بلاط الإنترلوك بمحيط المركز الخارجي، وأصدر توجيهاته لمديرية التضامن بالقليوبية للبدء في أعمال الفرش وتشغيل المركز خلال الشهر الجاري.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية السابق بكفر شبين، المقترح ليكون فرعًا لمكتبة مصر العامة، والذي يقع على مساحة 330 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين.

وخلال تفقده للمبنى، وجه بإنشاء سور خارجي لحماية الأطفال داخل المكتبة، كما طلب من مسؤول الأبنية التعليمية سرعة الانتهاء من تعديلات الحماية المدنية للمبنى.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء المستشفى المركزي بمدينة شبين القناطر، والتي بلغت نسبة تنفيذها 55%. المستشفى تقام على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مربع. وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ومبنى الكهرباء والخزانات، وجارٍ العمل في أعمدة الدور الثالث للمبنى الرئيسي والدور الثاني لمبنى التمريض، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 65%.

ووجه المحافظ بضرورة العمل بالتوازي في توريد المستلزمات والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج، مثل المولدات والكهروميكانيك والمصاعد، لضمان توفير الوقت والبدء في أعمال الفرش الطبي بالتزامن مع الإنشاءات.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية القلزم، التي بلغت نسبة تنفيذها 70%. ووجه بضرورة تكثيف العمل والانتهاء خلال شهر وفق الجدول الزمني المحدد.

وتابع أيضًا أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي، التي بلغت نسبة تنفيذها 80% بتكلفة 50 مليون جنيه. ووجه بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير نقطة إطفاء طحوريا، التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 75%. ووجه بسرعة الانتهاء والتسليم خلال أسبوعين، مشددًا على أهمية تطوير نقاط الإطفاء لضمان سلامة المواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقف سيارات قرية طحوريا، ووجه بسرعة استكمال أعمال التطوير، بما في ذلك رصف باكيات الموقف وإنشاء بلدورات لتنظيم حركة السيارات.