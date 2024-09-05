محدث: استشهاد أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي لبلدة كفرا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفرا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة، بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر صباح اليوم، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.

كما أغار طيران الاحتلال على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، فيما شهدت عدة مناطق تحليقا مكثفا للطائرات الحربية.

وفي ذات السياق، أعلن "حزب الله" الخميس، استشهاد أحد عناصره بمواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان له المقاتل عباس أنيس أيوب "علي الرضا"، وهو من مواليد العام 1988 من بلدة سلعا في جنوب لبنان.

وذكر أن أيوب "ارتقى شهيدا على طريق القدس "، وهو تعبير يشير فيه إلى عناصره الذين يسقطون في المواجهات الدائرة مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر : وكالة وفا