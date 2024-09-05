حزب الله يستهدف موقعي رويسات العلم والمالكية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وموقع المالكية بقذائف المدفعية.
وقال حزب الله عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من بعد ظهر يوم الخميس 5-9-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف حزب الله: واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الخميس 5-9-2024 موقع المالكية بقذائف المدفعية.