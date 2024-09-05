بوتين يقع في حب ضحكة هاريس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي ، أن بلاده ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، مضيفا: (هاريس) تضحك بطريقة معبرة ومعدية لدرجة أن ذلك يدل على أنها تبلي بلاءً حسنًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ممازحا أنه بعد كلمات بوتين في ضحك كامالا هاريس بالقول: "على الجميع أن يقع في حب ضحكها".

الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب سخر من ضحكة هاريس، وقال في تجمع حاشد في ميشيغان مؤخرًا: ”أنا أسميها كامالا الضاحكة. هل شاهدتها وهي تضحك؟ إنها مجنونة. يمكنك معرفة الكثير من خلال ضحكتها. لا، إنها مجنونة، إنها مجنونة".