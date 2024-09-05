فجر السعيد تستضيف يهود في منزلها وتصفهم بـ ولاد العم.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت فجر السعيد الإعلامية الكويتية، حالة من الجدل، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على منصة أكس، تستضيف عدد من اليهود في منزلها في ولاية جورجيا الأمريكية، وتصفهم بـ ولاد العم.

وقالت فجر السعيد في الفيديو: هؤلاء من إسرائيل، يعني أعيال العم "ولاد العم".

وأضافت فجر السعيد، أن الشخص الثالث في الفيديو، جارها وكان يقف مع الإسرائيليين لكي ينهي لهم مصالحهم، ودعتهم إلى منزلها لكي يستريحوا.

وأثار فيديو فجر السعيد حالة من الجدل كبيرة، في ظل حرب الإبادة في غزة، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي .

التطبيع مع إسرائيل

الإعلامية فجر السعيد، أيدّت خلال لقاء لها مع قناة عبرية، في عام 2021، التطبيع مع إسرائيل، ونشرت في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، معلنة من خلاله موافقتها على التطبيع مع إسرائيل، وبأنها من الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام.

وأوضحت فجر السعيد، أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل، معلنةً رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي.