"حزب الله": شنّينا هجومَين بمسيّرات انقضاضية على مقرَين عسكريَين للعدو بثكنة بيت هلل وجنوب ثكنة يعرا

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلاميّة اليوم الخميس، هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على مقرّ قيادة ‏كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل؛ وأصابت هدفها بدقّة".‏

وأعلن في بيان ثان، أنّ "المقاومة ‏الإسلاميّة شنّت أيضًا هجومًا جوّيًّا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على المقرّ المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستهدفةً أماكن ‏استقرار وتموضع ضبّاطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقّة".