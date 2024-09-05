توقيع كتاب جورجيت أبو راشد "lifting the veil of happiness" بالصالون الثقافي- كازينو لبنان

استضاف الصالون الأدبي والثقافي في كازينو لبنان، من ضمن سلسلة نشاطاته لصيف 2024، حفل توقيع كتاب الكاتبة جورجيت أبو راشد، تحت عنوان "lifting the veil of happiness"، الذي هو باكورة أعمالها، في حضور فاعليات ثقافية واجتماعية وسياسية وإعلامية.

في هذا الإطار، شكرت أبو راشد "كل من ساهم في إنجاز وإطلاق كتابها، الذي يشكل جزءا من قلبها، وجاء بعد ساعات كتابة وتأمل ومراجعة لا تحصى"، مشيرةً إلى أن "هذا الكتاب يكشف عن سنوات عدة من التساؤلات حول أشياء في الحياة، والبحث عن إجابات من شأنها أن تساعد في جعل أسئلتي منطقية، كما يحتوي على أفكار ومشاعر وأسئلة يختبرها جميع الناس، ولكن ليس دائمًا مع البصيرة أو التفسير؛ اضافة إلى مقابلات أجريتها مع أشخاص أعطوني صفحات مليئة بالطبيعة البشرية الجميلة".

ولفتت إلى أن "ما هو مكتوب على هذه الصفحات هو مساهمتي ورغبتي حتى يتمكن الآخر ايضا من ادراك ما في متناول يده"، معتبرةً أنّ "السعادة امر شخصي ليس له قواعد او اسرار، ركيزتها الامتنان والتركيز على النعم التي نملكها، بدلا من التحسر على ما لا نملك. سنحقق ما نريده في الحياة، انما علينا عدم الاستسلام ووضع خريطة طريق للوصول إلى اهدافنا والإصرار على تنفيذها، لان الفشل ليس خيارا في كتابي".

ودعت أبو راشد إلى "عيش اللحظة والاستمتاع بكل ما لدينا، لان الأمور البسيطة في الحياة لها قيمتها الكبيرة".