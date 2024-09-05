"حزب الله": استهدفنا موقع المالكية وتجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في تلة الطيحات

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الخميس 5-9-2024 تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الخميس 5-9-2024 موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية".‏