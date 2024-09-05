عبود أمهل المؤسسات السياحية ضمن نطاق بيروت حتى نهاية العام للتقدم بطلبات ترخيص

أشارت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت، إلى أنّ "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجّه إنذارًا عامًّا إلى المؤسّسات السّياحيّة القائمة دون ترخيص ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه،

وحيث أنّه تمّ افتتاح مؤسّسات سياحيّة ضمن نطاق مدينة بيروت دون ترخيص مسبق، ومن أجل تأمين سلامة الصّحة العامّة، يتوجّب على المؤسّسات كافّة القائمة ضمن نطاق مدينة بيروت، التقدّم بطلبات ترخيص لمؤسّساتهم، مرفقة بالمستندات والموافقات اللّازمة كافّة، وذلك ضمن الفترة المتبقّية من العام 2024، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّها، ومنها عدم تجديد التّرخيص باستثمار الأرصفة والمساحات العامّة المحاذية لمؤسّساتهم".