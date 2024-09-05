الجيش: توقيف أحد أهم تجّار مادة الهيرويين في الحمودية ومواطنَين لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات بحي السلّم والغبيري

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٥، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي حي السلّم والغبيري – الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.ف.) و(ف.ح.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها بالإضافة إلى مسدس حربي ودراجتين ناريتين غير قانونيتين".

كذلك أعلنت أن "دورية من المديرية في بلدة الحمودية – البقاع دهمت منزل المواطن (ا.س.) وأوقفته كونه أحد أهم تجّار مادة الهيرويين في المنطقة وضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة على أنواعها".

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".