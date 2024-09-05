لجنة الإعلام والاتصالات بحثت بحضور القرم بمواضيع الـ"OTT" والكابلات البحرية و"ستارلينك"

أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​ابراهيم الموسوي​، بعد ترؤّسه جلسةً للجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النّواب، بحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، أنّ "هناك مواضيع عدّة تمّ طرحها وستُستكمل في الجلسة المقبلة، منها ما له علاقة بالـ"OTT" والاثوبي، وسنستكمل النّقاش مع أعضاء اللّجنة".

وأشار إلى أنّه "جرى نقاش مع أعضاء اللّجنة حول موضوع الكابلات البحريّة والكابل البحري على مستوى الأمن السّيبراني، وموضوع آخر له علاقة بخطّة طوارئ الحرب في حال حصل أي تطوّر سلبي لا سمح الله"، مبيّنًا أنّ

"القرم قدّم بعض الأمور بما يتيح الوقت، لأنّ هناك نوعًا من المعلومات الّتي لا يمكن الخروج بها إلى العلن".

ولفت الموسوي إلى أنّ "الأمر الآخر له علاقة بموضوع "ستارلينك"، وهناك ضجّة كبيرة أُثيرت في البلد حول "ستارلينك" والتّرخيص، وتبيّن أنّ التحفّظ الكبير هو من جانب الأجهزة الأمنيّة، ورأينا أنّها ليست بالخدمة الّتي نتطلّع إليها".

وأفاد بأنّ "بموضوع الكابلات البحريّة، تحدّث الوزير عن كلّ الإجراءات المتّبعة والمتّخذة على هذا المستوى، وهناك جزء له علاقة بخطّة طوارئ الحرب، وأشار إلى أنّ هناك شيئًا معمولًا وإجراءات لن أتحدّث عنها الآن لأنّنا لا نريد إخراجها إلى العلن، وألّا تتعارض مع مصلحة الوزارة ومصلحة الأمن القومي".