وفد من جمعية تجار النبطية عقد لقاء مع رئيس البلدية وبحثوا شؤوناً إنمائية في المدينة

عقد وفد من جمعية تجار محافظة النبطية ضم رئيس الجمعية موسى شميساني لقاء مع رئيس بلدية مدينة النبطية احمد كحيل بحضور عدد من الاعضاء.

وكان قد دعا شميساني الى اللقاء بعد عدة مراجعات من تجار مدينة النبطية والتي طالب بها "التجار مراعاة أوضاعهم من جهة تحديد بدل المسقفات للمؤسسات والمحال التجارية وبدل أشغال جزء من الأرصفة امام المحلات التجارية في المدينة خاصة في هذه الايام".

وتناول الوفد زحمة السير الخانقة التي يشهدها السوق التجاري للمدينة نتيجة الوقوف العشوائي في الطرقات وأمام المحلات والتي تؤثر بشكل سلبي على الحركة التجارية في المدينة

كما تم النقاش حول الخطة و الالية التي تعتمدها البلدية لناحية تنظيم تسيير "التوك توك" والحد من التواجد العشوائي لهم في المدينة.

وطالب الوفد "زيادة عدد أفراد الشرطة البلدية في السوق التجاري للمدينة تنظيما للسير وقمعاّ للمخالفات والوقوف العشوائي التي تحد من توافد المواطنين إلى المدينة".